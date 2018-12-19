川普下令 將成立「美軍太空司令部」

2018-12-19 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天下令給國防部長馬提斯（Jim Mattis），成立美軍太空司令部，做為（軍方的）機能性聯合作戰司令部之一。未來將是五角大廈所成立的第11個作戰司令部。

綜合媒體報導，美副總統彭斯（Mike Pence）視察佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）時表示，新成立的太空司令部將整合美軍所有軍種的太空軍力，發展太空政策、戰術、科技和常規，以悍衛美國安全及太空資產。

川普曾在今年6月曾表示，希望建立全新軍種「太空部隊」（Space Force），而太空司令部的成立，被認為是為建立太空部隊做準備，也就是，未來，美軍很可能在海軍（Navy）、陸戰隊（Marine Corps）、陸軍（Army）和空軍（Air Force）之外，有一個全新軍種。

但美軍太空部隊能否成立，目前還受到部分國會議員及國防官員的質疑，且花費龐大，更可能引發空軍內部的地盤爭奪戰。

據彭斯說法，預計未來5年將投入8億美元（約244億台幣）進行建設太空司令部，但美國空軍部長海瑟．威爾遜（Heather Wilson）則表示，建立一個這樣的聯合作戰司令部，需要花費高達130億美元（約3965億台幣）的天價。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/