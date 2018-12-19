「共產主義的思潮已經過去了」中國經濟學家宣布退黨

2018-12-19 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京天則經濟研究所為中國自由派智庫，過去曾公開呼籲恢復國家主席任期制而被當局封殺，在1993年創立該研究所的經濟學家茅于軾進期內指出「共產主義的思潮已經過去了」，宣布退出共產黨。

茅于軾接受《美國之音》專訪指出，若中國民眾無法監督政府、言論缺乏自由、政局不透明化、司法也無法獨立運作，中國就沒辦法市場化。他指出，「現在這個時代，共產主義的思潮已經過去了。我也想明白了，不想再留在黨內了」。

茅于軾坦言，雖然中國共產黨章裡明訂能夠自由退黨，但「實際上是不允許你退黨的」，不過他還是有辦法應付，就是拒絕繳納黨費，「我不交黨費，那你可以把我開除了吧」，他也提到，中國共產黨內目前也有許多知識份子抱持與自己相同的態度。

茅于軾曾在2012年獲頒美國自由意志主義智庫卡托研究所（Cato Institute）頒發的米爾頓·弗里德曼自由獎（Milton Friedman Prize for Advancing Liberty），並在2014年被英國《展望》（Prospect）雜誌選為該年度的「世界思想家」；但港媒稱他並非共產黨員，他的言論應是轉述其他黨員想退黨的想法。

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