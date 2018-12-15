非洲豬瘟延燒中國22省 官方還說「可控制的範圍」

2018-12-15 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫目前已確定有22省傳出非洲豬瘟疫情，但農業農村部今表示，目前全國非洲豬瘟疫情仍處於點狀散發的狀態，沒有出現大面積流行，疫情總體來說還在「可控制」範圍。

據《央視》報導，中國農業農村部今表示，自今年8月份中國首次傳出豬瘟疫情至昨14日止，目前全中國31個省區中，已有22省確定傳出非洲豬瘟疫情，其中有87起為家豬感染，另外有2起是野豬感染。不過，農業農村部強調，目前非洲豬瘟疫情仍處於「點狀散發」的狀態，並沒有出現大面積流行，疫情發生至今總體還算是「可控制」。

農業農村部相關負責人強調，「目前已有12個省份的42個疫區按規定解除封鎖」，每起疫情他們都採取封鎖、撲殺、消毒和無害化處理等處置，並進行系統的流行病學調查和分析；截止目前為止，除了近期發生的6起家豬疫情尚在調查中，其餘81起家豬疫情的傳播途徑均已查明。

另外農業農村部畜牧獸醫局副局長馮忠武則表示，目前中國的生豬出欄量是6.8億頭，因此對元旦、春節期間的生豬供應，是不會產生影響的。

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