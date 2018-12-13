笨賊學耶誕老人爬煙囪 慘卡排油煙管2天差點送命…

美國加州有個青年（見圖）日前疑似想從廢棄中國餐廳的排油煙管爬入行竊，結果就卡在狹窄洞口，動彈不得，一卡就是兩天，所幸後來被隔壁餐廳的老闆發現，及時救出。（圖擷取自「Alameda County Sheriff」推特）

2018-12-13 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節還沒到，就有人想學耶誕老人爬煙囪！美國加州有家中餐廳就有「耶誕老人」光顧，有個青年日前疑似想從廢棄的中國餐廳的油煙口爬入行竊，結果途中就因洞口狹窄卡在裡面，一卡就是兩天，所幸後來被隔壁餐廳的老闆發現，及時救出。

綜合外媒報導，美國加州聖洛倫索（San Lorenzo）的警消單位在12月12日早上獲報，有家停業數個月的中餐廳傳出求救的聲音；警消趕到現場後發現，有個男子竟卡在餐廳的排油煙管口，全身沾滿油膩的棕黑色汙垢。

報警的是在廢棄餐廳隔壁開業的中餐廳老闆伊戈爾．坎波斯 （Igor Campos），他說，11日晚上就有聽到細微的聲響，但他不以為意；結果隔天早上來開店時，他又聽到一種感覺「被悶住」的求救聲，覺得奇怪，跑到廢棄餐廳後門查看，隨後求助的聲音更明顯，赫然發現是從隔壁廢棄餐廳傳出，趕緊報警。

警消到場後，把餐廳廚房的除油煙機拆掉，才順利將這個油膩膩的男子救下；當地警長指出，這名29歲男子疑似想潛入廢棄餐廳搜刮財物，竊取鉛製水管、電線的銅線轉賣，「我們確定他不是耶誕老人，而且如果我們沒有及時將他救出，恐怕只要再一天他就會活活卡死在裡面」；這名男子在醫院將他洗乾淨後，將被依非法入侵與毀損等罪起訴。

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