南加大狼醫性侵數百人醜聞新進展！被搜出大量女子裸照

2018-12-13 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加大（USC）駐校婦科醫生汀道爾（George Tyndall），今年5月被爆出多年來利用職務之便，性騷擾、性侵多位女學生，而指控的受害者高達500人。12日傳出警方有新進展，他們在汀道爾租用的倉庫中，發現大量的性愛影片和女子的裸照。

綜合媒體報導，現年71歲的汀道爾，1989至2016年這段期間在南加大擔任全職婦科醫師，但在校方高層的包庇下，性侵、性騷擾女學生近30年，且受害者們表示，汀道爾特別喜愛找亞裔女子下手，所以受害者很多是亞裔或中國學生；另外，他會在看診過程中言語騷擾、手指性侵、拍下不雅照，以治療名義強迫她們脫光衣服再上下其手。

南加大校方被控對此一直裝聾作啞，直到被美媒揭露、多位受害者出面提起訴訟後，校方才允諾支付2.15億美元（新台幣66.6億元）和受害女子們和解。不過洛杉磯警方於12日表示，秘密跟蹤汀道爾並突襲他租用的倉庫後發現，裡頭有大量的情色影片、部分女子的裸照，且拍攝場景顯然都在診療室內。

汀道爾表示自己從未對病患有不好的念頭，稱自己拍照都是有正當理由及目的；洛杉磯警方則表示，持有這些裸照雖不構成犯罪，但看起來與該案有很大的關係，他們會努力核對照片中女子們的身分、繼續蒐集證據。

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