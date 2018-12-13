爛到破紀錄！全YouTube平台最爛影片竟由官方這部片奪下

2018-12-13 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕影音平台「YouTube」每年都會集結當年火紅的YouTuber、話題，推出年度回顧影片。不過最近推出的「2018回顧影片」（YouTube Rewind 2018）卻在網路上引來眾多網友反彈，更創下紀錄，成為YouTube史上最多人不喜歡的影片。

YouTube在12月6日推出2018回顧影片，今年的主題是「年度回顧由大家掌握」（Everyone Controls Rewind），影片中提到「要給觀眾他們想要的」。影片中除了出現眾多YouTuber外，更找來當紅網路實況主Ninja、影星威爾史密斯及電視節目主持人約翰奧利佛。而今年回顧影片的主要焦點是遊戲「要塞英雄」（Fortnite）與韓國流行音樂（KPOP）。

這段回顧影片雖然在1星期裡就吸引超過1億人次點閱，但多數網友對影片的評價都是負面的，現在這部影片的不喜歡人次更已經破1000萬，成為YouTube自2005年創立以來，網站上不喜歡人次最多的影片。

這次的「2018回顧影片」之所以會引來眾多網友批評，主要原因為影片內容與觀眾期待有明顯落差，不少觀眾都留言表示，對於影片主打的要塞英雄與KPOP無感，認為YouTube官方與影片觀眾之間有很大的隔閡。

許多今年發生的YouTube重大事件（如KSI vs. Logan Paul拳擊賽、YouTuber訂閱大戰），都沒有被列入這次的回顧影片。而且影片也沒有找來YouTube平台上訂閱人數最多（7643萬）的YouTuber「Pewdiepie」，因此被許多網友罵翻。

此外，這次YouTube更在回顧影片中加入提倡心理健康、變裝癖、女權、亞裔、母親的對白，被不少觀眾質疑是過度加入政治正確性。有網友就認為，回顧影片重點應該放在YouTube這個平台今年發生了什麼事情，而非放在今年的全球議題。

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