美日飛彈攔截系統再度試射成功 關鍵技術曝光！

2018-12-13 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國飛彈防禦署（MDA）11日宣布，「標準三型2A防空飛彈」（SM-3 Block IIA）繼今年10月後，本月10日再度試射成功，今年二度試射成功，被視為該導彈研發過程中的重大里程碑。

綜合媒體報導，美國飛彈防禦局（Missile Defense Agency）發布聲明表示，夏威夷時間10日，中程彈道飛彈從數千公里外發射，陸基神盾飛彈防禦測試基地發射「標準三型2A防空飛彈」進行攔截，成功擊毀來襲目標，這也是事隔2個月後再次成功攔截，該型導彈目前已進行5次攔截試驗，成功3次，不過今年連續2次成功，令美方為之振奮。

今年10月試射是由神盾艦來完成偵測、追蹤、接戰、擊毀系列程序，與之前相比，這次是由陸基神盾系統自行完成一系列偵測、追蹤等攔截程序，這也是美國飛彈防禦局積極開發的關鍵技術，這次成功被視為一次重要的里程碑；《路透》認為，這表明「美國有能力攔截來自北韓等國的中遠程導彈」。

標準三型2A防空飛彈為美日共同研發的新型防空飛彈，旨在對抗中遠程彈道飛彈，與「薩德」（THAAD）防空系統相比，標三2A防空飛彈能在大氣層外攔截飛彈，擴大攔截飛彈的射程，日本認為只要佈署少量的神盾艦就可達到掩護日本全境。

標三2A防空飛彈至今仍在測試，據了解美國已在這項系統投入約22億美元，日本也出資約10億美元。

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