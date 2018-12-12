英女遊墨西哥猝逝… 遺體運回竟剩空殼 器官被挖光光

2018-12-12 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子去年12月到墨西哥玩，但是在旅途中身體不適，就醫後不幸身亡。遺體終於在日前運回英國後，家屬竟發現只剩一副「空殼」，除了小腸，其他器官全都消失無蹤，讓死者家屬懷疑有人偷走器官拿去販賣，痛斥殘忍冷血，將這件事告訴英媒《鏡報》專欄「週日人物」（Sunday People -Mirror）。

根據英國《鏡報》報導，患有糖尿病的41歲女子吉爾（Amanda Gill），在去年12月和朋友到墨西哥旅遊時，身體突然出現不適，被送到位於首都墨西哥城的Hospital de Cos就醫，隨後陷入昏迷，過了約莫12個小時後，院方宣告吉爾不治。

大腦、眼睛也被挖走

吉爾的遺體日前終於被運回英國，但驗屍官驚訝發現，這具遺體只剩軀殼，除了小腸，吉爾的所有器官都被掏空，連大腦和眼睛也都被挖走，十分駭人。吉爾的65歲母親海寧斯（Elaine Hines）說，女兒的所有器官都不見了，導致驗屍官沒辦法再做事後驗屍動作，家屬也紛紛開始懷疑吉爾可能是被殺害的，而行兇動機很可能就是器官販賣。

按照Hospital de Cos院方說法，當時吉爾的遺體要運回英國時都有再確認過，聲稱有按照流程將遺體裝進密封袋子，交給墨西哥警方，但連警方也說不知道器官去向，讓吉爾的家屬十分不滿，懷疑可能是當地歹徒看準吉爾是外國遊客，為了摘取器官到黑市販賣而痛下殺手，要求墨西哥當局調查清楚死因，給家屬一個交代。

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