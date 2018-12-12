「瘋狂亞洲富豪」真實版！ 他風光嫁女兒斥資30億不手軟

2018-12-12 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕「瘋狂亞洲富豪」真實版！亞洲首富、印度首富穆克什（Mukesh Ambani）的掌上明珠伊夏（Isha Ambani）今（12）日舉行婚禮，排場奢華盛大、嘉賓冠蓋雲集，據說，穆克什為女兒出嫁斥資高達1億美元（約新台幣30億元）。

綜合外媒報導，穆克什27歲女兒伊夏與印度另一億萬富翁皮拉瑪（Ajay Piramal）的33歲兒子安南德（Anand Piramal）結為連理，這對新人9月在義大利湖畔舉行訂婚宴，本月7日起在印度烏代坡（Udaipur）的5星級酒店和皇宮連辦數天婚前派對，甚至請來美國流行樂天后碧昂絲獻唱，7日至10日連續4天舉辦流水席「Anna Seva」，宴請5100名擁有特殊技藝的匠人。

今日在穆克什的27層樓豪宅中舉辦婚禮。據信這棟豪宅「安迪利亞」（Antilia）價超過10億美元（新台幣300億元），是世界最貴的私人住宅之一，建築為婚禮而掛滿燈飾和鮮花，周遭也部署大量警力。

相較於盛大的婚前派對，今晚婚禮性質較為私人，料有約600名家人親友和一些政治人物在「VVIP」名單上。

據印度媒體指出，今晚受邀嘉賓包括寶萊塢巨星阿米塔布·巴沙坎（Amitabh Bachchan）、阿米爾罕（Aamir Khan），印度前總統穆克吉（Pranab Mukherjee）和美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）也在傍晚5時後抵達會場。

今晚婚禮結束後，男方的皮拉瑪家族將於明日舉行宴會，女方週五又會在孟買吉奧花園（Jio Garden）露天婚宴。

印度媒體保守估計，這場婚禮花費約1500萬美元（約新台幣4.6億元），也有人堅稱1億美元應該更接近事實。

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