歐盟：扣烏克蘭人船前 俄假新聞洗風向1年

2018-12-11 16:48

〔中央社〕歐盟安全事務執委金恩今天指控，俄羅斯在扣押3艘烏克蘭海軍船艇和船員前，早已先展開連串假新聞攻勢做為鋪陳，製造出基輔當局和北約意圖染指亞速海（Azov Sea）的假象。

法新社報導，金恩（Julian King）舉例指出，俄羅斯的媒體散播謠言，指烏克蘭用霍亂病毒汙染亞速海、甚至還指英國和烏克蘭情報機關試圖把核彈運至克里米亞（Crimea）。

俄羅斯2014年兼併克里米亞，上個月更開火攻擊並扣留開往亞速海的3艘烏克蘭海軍船艇。

金恩在布魯塞爾一場由「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）舉辦的會議中說：「如果你們任何人以為事件是突然爆發出來的，那就錯了。」

他說：「假消息攻勢早在一年多前就開始了，當俄國媒體開始聲稱基輔當局在浚挖亞速海海床，準備讓北約船艦占用。接著在夏天，俄方宣稱烏克蘭用霍亂汙染大海。9月份的後續行動中，俄媒還繪聲繪影說，西方準備在亞速海作出挑釁行為。」

金恩指出，俄媒既放風聲稱美國「自1990年代起，便計劃讓烏克蘭和俄羅斯軍隊在黑海爆發衝突」，後來又報導指英國和烏克蘭的情報機關試圖運送核彈到克里米亞跨海大橋並予以引爆，是莫斯科派遣的特種部隊挺身而出才英勇化解危機。

金恩說：「我猜他們大概是覺得假新聞不花錢又收效大，所以樂此不疲。」

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