媽是最強助攻！ 搭訕正妹推銷帥兒子竟成功幫追到女友

2018-12-10 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕為了幫兒子找到女朋友，美國德州婦女派翠西亞（Patricia）在逛超市時，見到2名外型亮麗的女大生便上前搭話，一聊之下相當投緣，決定拿出兒子的照片極力推銷，事後其中一名女大生基於好奇而到推特上尋人，沒想到最終2人竟然真的見到面且開始交往。

綜合外媒報導，該名女大生瓦爾迪茲（Charisma Valdez）覺得這場隨機搭訕十分有趣，因此她將派翠西亞給的兒子寇帝（Codey Gonzalez）照片，以「@charisma14_」帳號的名義張貼在推特平台尋人，並附上一段文字說明，「如果你名叫寇帝，身高193公分，就讀德州大學聖安東尼奧分校（UTSA），主修國際事務的話，那你的媽媽真的是最強助攻，她給我和我室友看你的照片，想要幫你找女友。超爆笑。」

報導指出，這則貼文吸引6萬3000名網友按喜歡，同時得到4700名網友的轉貼。

據了解，在眾多網友幫忙下，瓦爾迪茲順利找到對方，雙方也互留聯絡方式開始聊天，日前瓦爾迪茲貼出與寇帝見面的合照，寫上「各位想看的更新來囉」，而她表示目前2人「正在規劃第2次約會」，讓許多網友都很期待這段奇特愛情故事的最新進展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/