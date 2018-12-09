麵攤爆乳老闆娘身著低胸小可愛 網友暴動：想要吃麵了

老闆娘的好身材，讓網友們都暴動了（擷自Tahi TV Social臉書）

2018-12-09 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕泰國有一間麵店近日爆紅，倒不是因為麵食出色，而是麵攤老闆娘實在太火辣，除了一頭飄逸長髮，不僅身穿低胸小可愛，秀出好身材，清純可人的外表更讓網友大喊太正了。

根據《Tahi TV Social》，這間麵店位於曼谷，儘管餐飲是個累人的工作，然而這間店的老闆娘，看不出工作帶來疲態，不僅如此，她時常身著清涼小可愛、真理褲、碎花洋裝，美腿、巨乳一覽無遺，而且皮膚白皙、面容姣好的她，更讓許多網友直呼戀愛了。

而這老闆娘做起菜來也十分幹練，不論是餃子、麵點、切肉都俐落完成，讓許多網友不僅能大飽眼福、也能滿足口腹之慾。

網友看到照片直說「就算碗裡有他的頭髮，我也能原諒他」、「這就是我喜歡吃餃子的原因」、「你用頭髮弄到麵沒關係」、「我想吃麵了」。

泰國有一間麵店近日爆紅，倒不是因為他的麵食，而是麵攤老闆娘實在太過火辣，不僅身穿低胸小可愛，秀出好身材，清純可人的外表更讓網友大喊太正了。（擷自Tahi TV Social臉書）

漂亮的老闆娘，切菜毫不馬虎。（擷自Tahi TV Social臉書）

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