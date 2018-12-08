太幸運了！領獎手滑再買1張彩券 又把300多萬抱回家

美國男子浩雷領彩券獎金前，再買了一張彩券後也中獎，幸運抱回大獎。示意圖。（路透）

2018-12-08 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕幸運之神二度眷顧！美國奧勒岡一名男子浩雷（Sam Hawley）長期都用同一組號碼購買彩券。浩雷先是中了1750美元（約新台幣5萬3千元）的獎金，在等待領獎空檔時，手滑又買了一張彩券，因此再中11.9萬美元（約新台幣363萬元）的大獎。

綜合外媒報導，浩雷先是以一組幸運號碼贏得「Special Keno 8-spot」彩券1750美元的獎金（約新台幣5萬3千元），便在週四（6日）興高采烈的前往彩券機構領獎，浩雷抵達時，發現營業時間未到，又以同一組幸運號碼，再買了一張彩券。

出乎意料的是，浩雷再度中獎，贏得11.9萬美元（約新台幣363萬元）的獎金，浩雷對此感到相當驚訝，不敢相信幸運之神會二度眷顧。浩雷透露，自己長期以來，都使用同組號碼購買「Special Keno 8-spot」彩卷。

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