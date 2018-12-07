「大撒幣」太可口？葡總統見習近平竟「口水直流」

葡萄牙總統近日與習近平會晤時，竟當場流下口水。（歐新社）

2018-12-07 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕12月4日，中國國家主席習近平訪問葡萄牙，並與葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）簽署兩國政府共建「一帶一路」的合作諒解備忘錄。然而，69歲的德索薩被媒體拍到，竟然在歡迎習近平訪問的儀式上流口水，也讓不少人懷疑，是不是習近平的「大撒幣」太過可口。

《德國之聲》報導，習近平在本週的國事訪問期間，與葡萄牙政府簽署17份備忘錄，包含一份中國投資、計劃連接歐亞非三洲的基礎建設備忘錄。葡萄牙政府表示，將和中國共同打造「新絲綢之路」，然而，不一定會成為中國「一帶一路」的一環。

有趣的是，葡萄牙總統德索薩在跟習近平見面握手時，竟然在習近平面前留下一條長長的口水，習近平趕緊轉身迴避，裝作沒看到，德索薩也連忙抬手擦嘴。然而，這一切都被媒體鏡頭捕捉到。

《法新社》北京副社長盧鴻（Laurent Thomet）在推特上暗酸，「我知道一帶一路的投資前景令人垂涎三尺，但也拜託控制一下自己！」

Portugal's president drools after shaking Xi Jinping's hand. I know the prospect of One Belt One Road investments makes one salivate, but try to control yourself! https://t.co/4yeWIrNQU3 — Laurent Thomet 卢鸿 （@LThometAFP） 2018年12月5日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/