「大撒幣」太可口？葡總統見習近平竟「口水直流」

〔即時新聞/綜合報導〕12月4日,中國國家主席習近平訪問葡萄牙,並與葡萄牙總統德索薩(Marcelo Rebelo de Sousa)簽署兩國政府共建「一帶一路」的合作諒解備忘錄。然而,69歲的德索薩被媒體拍到,竟然在歡迎習近平訪問的儀式上流口水,也讓不少人懷疑,是不是習近平的「大撒幣」太過可口。

《德國之聲》報導,習近平在本週的國事訪問期間,與葡萄牙政府簽署17份備忘錄,包含一份中國投資、計劃連接歐亞非三洲的基礎建設備忘錄。葡萄牙政府表示,將和中國共同打造「新絲綢之路」,然而,不一定會成為中國「一帶一路」的一環。

有趣的是,葡萄牙總統德索薩在跟習近平見面握手時,竟然在習近平面前留下一條長長的口水,習近平趕緊轉身迴避,裝作沒看到,德索薩也連忙抬手擦嘴。然而,這一切都被媒體鏡頭捕捉到。

《法新社》北京副社長盧鴻(Laurent Thomet)在推特上暗酸,「我知道一帶一路的投資前景令人垂涎三尺,但也拜託控制一下自己!」

