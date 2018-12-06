英女怨麥當勞不趕店內街友 臉書討拍不成改稱帳號被盜

2018-12-06 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國柏克郡（Berkshire）有名女教學助理懷特（Lisa Whiter）日前在臉書抱怨，當地一家麥當勞讓一名街友睡在店內，向經理投訴「很臭」後，卻無人處理，結果懷特討拍拍不成，反被其他網友批評，目前已撤下貼文，且宣稱自己帳號被盜。

綜合外媒報導，懷特當天帶著兒子帶麥當勞用餐，一進店內就發現街友正在睡覺，遂向店經理反映「很臭」，並以「影響食物衛生」為由，希望店家驅趕街友離開，但儘管經理原先說要處理，最後也未照做，懷特一氣之下打電話客訴且在臉書發文抱怨、討拍。

不過該篇貼文引來不少網友抨擊，有人表示，街友好不容易在寒冬中找到溫暖的地方睡覺，她的行徑簡直惡劣、無情、缺乏同理心，也有人表示懷特的身教會帶壞小孩子，同時並盛讚店家未驅趕街友之舉。最後懷特受不了批評，刪文自保，且宣稱她臉書帳號被盜，才會有該篇PO文。據悉，後來網路上出現一名懷特的兒子留言，表示母親帳號真的被盜。

麥當勞發言人事後回應，麥當勞歡迎任何顧客，他們逗留店內的時間由分店管理團隊決定。如果有人破壞餐廳安全和友善的環境，我們會採取適當措施。

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