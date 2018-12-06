港自決派議員參選權遭封殺 外媒：剝奪沉默的自由

2018-12-06 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港「自決派」立法會議員朱凱迪，上月報名參選新界元朗區元崗新村的村民代表，卻遭當局以「隱晦地支持香港獨立做為港人選項」為由，裁定提名無效。對此，外媒認為，中國當局持續收緊參選紅線，剝奪香港政界人士沉默的自由。

根據《德國之聲》報導，2016年香港立法會議員選舉的「票王」朱凱迪，上月22日報名參選元崗新村村民代表，卻遲遲未獲選舉主任袁嘉諾認可，後者要求要求朱凱迪回答一系列有關政治主張及中港主權的問題，朱表示不支持港獨，但重申和平主張港獨乃基本法保障之權利，最終仍遭袁嘉諾裁定喪失候選人資格。

香港前務員事務局局長王永平受訪時表示，這次選舉層級雖低，但影響卻相當深遠與嚴重，他強調，這次官方的理由是「你若不反對港獨就等於支持」，已遠遠超出正常法制標準的界線，違背香港長年奉行的法治原則，「違反一般人理解的言論自由，及沉默的自由」。

香港法界人士更痛批，香港政府為迎合中央，在選舉審查上寧枉勿縱，佈下的參選資格紅線不斷朝下延伸，幾乎已到了無極限的地步，王永平認為，現在的局勢越來越恐怖，「沒人知道香港政府的底線將停在哪；下次又會用什麼理由打壓與當局立場不同的政治人物」。

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