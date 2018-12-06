Tumblr封鎖18禁落漆！ 加菲貓被當成色情圖片...

社群網站Tumblr將於12月17日完全禁止色情內容，演算法卻把加菲貓當成是18禁的敏感內容。（圖擷自@heyshanmurphy推特）

2018-12-06 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕社群網站Tumblr過去有許多用戶上傳色情照片、影片、動圖（GIF），只要知道關鍵字就能輕鬆找到。如今Tumblr終於正視相關問題，宣布於17日開始完全禁止色情內容，但目前所標記的許多圖片卻根本與色情無關，連加菲貓也被認為是18禁。

綜合外媒報導，Tumblr自從宣布該措施以後，用戶上線後就會看到自己的部分貼文上方出現紅色橫幅，上面寫著「你的發文已被標記」，然而，這些貼文有許多都是老少咸宜的內容，包括童書、彩色畫作、加菲貓等等。

顯然，Tumblr正在依靠演算法來便是色情內容，卻發生了許多誤判。當然，某些色情內容的確會被標記，但很多不色情的也會被盯上。

此外，Tumblr的演算法可能帶有種族主義和同性戀恐懼症，例如許多PO出非白人圖片的發文都會被標記，而日本動漫《排球少年！！》的粉絲畫作只是畫出少年們在打排球，同樣也被標記出來。

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