金正恩偏愛嫩妹？ 北韓名主播李春姬宣布退休

2018-12-05 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕北韓首席女主播李春姬（Ri Chun hee，리춘히）在播報新聞時慷慨激昂的口吻，已經讓她的名聲聞名海外，但近日由於北韓領袖金正恩為了改革國營電視台，往後將全面啟用年輕貌美的女主播，也讓李春姬走向引退一途。

綜合外媒報導，李春姬4日確認將從北韓國營中央電視台（KCTV）退休，結束長達47年的主播生活，而她的職缺將由年輕女主播取代。

報導指出，李春姬的播報方式極其特別，每次當北韓宣布射彈成功等重大消息，都會聽到她以「強勁有魄力」且「讓敵人肝膽俱裂」的嗓音來報新聞。此外，李春姬在播報時習慣穿粉紅色的傳統韓服出鏡，因此西方媒體還給予她「粉紅佳人」（Pink Lady）的稱號。

據了解，KCTV規定，女主播須在55歲退休，但75歲的李春姬卻不受其限制。只是隨著近年金正恩和外界交流的頻次增加，北韓的新聞播報風格也逐漸轉換，主播不再正襟危坐、歌功頌德，而是改錄用一批年輕女性，以親近民眾的口吻進行播報，也讓李春姬的名號正式走入歷史。

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