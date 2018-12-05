殘殺民眾血流成河 外媒揭露非洲蒲隆地政府黑暗面

2018-12-05 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕2016年12月網路上留出一段「血流成河」影片，顯示非洲國家蒲隆地有條房舍外的水溝，其溝水被染成紅色，經《BBC》近日調查發現，看到的都是人血。

綜合外媒報導，該國總統恩庫倫齊扎（Pierre Nkurunziza）2015年違憲競選第三任總統，被反對派抗議，不過仍贏得大選，並開始清肅異議份子，而上述這間位在首都松布拉（Bujumbura）的房舍，原住戶一家就因上述事件而舉家搬遷，自此被當局佔有，成為政府秘密執行酷刑、居留和屠殺的地方。

受訪者皮耶爾（Pierre）表示，自己曾被拘留在該間房舍，若囚犯讓裡頭的特工人員不開心，就會被電擊、鞭打；2016年12月時，曾聽過有囚犯試圖逃跑，但被特工人員逮捕再施以極刑所發出的淒厲叫聲，這些人最後很可能被殺了。

自稱曾擔任該屋舍特工的內森（Nathan）則透露，他曾目睹有一晚3名囚犯被拖出房間，其中一名囚犯試圖逃跑，但最終3人都被殺了，甚至有人被斬首。內森也解釋，遺體後來會被運出房舍，而水溝會成現紅色，就是因清洗這些大量血跡所至。

目前聯合國獲報，這類房舍在蒲隆地至少有21個。此外據悉，恩庫倫齊扎政府自2015年整飭異議份子而引發的動亂至今，已造成約1200人死亡，逾40萬人流離失所。

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