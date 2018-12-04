新日皇明年5月即位 川普可能成為首位會見天皇外賓

日本皇太子德仁將在明年5月1日即位成為新天皇。（路透）

2018-12-04 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇太子德仁將在明年5月1日即位成為新天皇，據傳日本當局有意邀請美國總統川普（Donald Trump）在此之後作為國賓訪問日本，讓川普成為會見新天皇的首位外賓，藉此展示牢固的美日同盟關係。

《共同社》報導，日本政府相關人士今（4）日透露，政府開始探討在明年5月1日後，邀請川普作為國賓訪問日本，將協調安排川普會見新天皇，舉行歡迎晚宴，並與首相安倍晉三舉行會談。

川普在G20峰會期間與安倍會談時表示，他已收到新天皇即位相關活動的邀請，稱「十分期待精彩的活動」。但日本政府幹部今日稱，「川普訪日將在新天皇即位之後」。

若此事成行，川普可能成為第一位會見新天皇的外賓。報導也指出，日本計畫要以國賓待遇迎接川普，是為向國內外展示牢固的美日同盟關係。

預計川普明年6月28日、29日將出席在大阪舉行的G20峰會，具體訪日時間日方將與美方進行協調。

川普曾在去年11月首度訪問日本，當時的身分是「正式工作訪問賓客」，與國賓及公賓相比，待遇較為簡化。

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