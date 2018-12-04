老司機要搬家了？ Tumblr公告全面禁色情內容

Tumblr政策「在這裡放任何你想放的東西」吸引全球用戶使用，不過這也讓該站成為色情圖影的分享區。（擷取自Tumblr官網）

2018-12-04 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台Tumblr過往未對用戶上傳之裸露、煽情等色情內容進行有效管控，雖因而成為愛好者尋找資源的「寶庫」，但也廣受各界批評，該平台今宣布，將從12月17日起禁止裸露等色情內容，並移除違反該政策之相關圖影。

綜合外媒報導，Tumblr發布禁令公告指出，本月17日起將對用戶新發布的成人內容採零容忍態度，包含人類生殖器、女性乳頭及描繪性行為的照片、影片、GIF動圖或插圖均在其列，即便是經後製處理的照片或圖影，只要過於仿真就有可能違反新的Tumblr社群守則而遭刪除。

Tumblr進一步公告例外情形，若該圖影涉及母乳哺育、新生兒出生、乳房切除術、性別確認手術等健康相關議題，則不在禁令範圍之內，此外，若具新聞性、政治性之議題或與藝術有關的圖影，則與前述健康議題同屬免責範圍。

此前，Tumblr一向打著「在這裡放任何你想放的東西」的宣傳口號，吸引部落客及一般民眾使用，這次卻大規模頒布成人內容禁令，被視為對該平台APP慘遭蘋果App Store強制下架後的補救措施。

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