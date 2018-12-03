伴侶長相很重要？！ 研究：擁有帥男伴較能激勵女生瘦身

2018-12-03 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕很多人都有過減肥的經驗，有時就算再努力也很難瘦下來。美國一項研究就發現，其實伴侶的長相也會影響到一個女生的身形，如果男伴長得很帥，較容易激勵女生瘦身。

綜合報導指出，美國佛羅里達州立大學（Florida State University）的一項研究發現，男伴的長相會影響到一個女生的減肥決心。如果一個女生的老公長得很帥，就容易激勵她去執行飲食計畫，因為女方可能會害怕自己沒有達到對方的期待。對於那些外型不特別出眾的女生來說，擁有一個具魅力的老公還可能會造成飲食障礙、健康疾病等負面影響。

不過研究卻發現，這樣的激勵效果只有在女生方面比較顯著，女伴的外貌漂亮與否，對於男生維持身形就沒有太大的激勵效果。參與研究的雷蒙絲（Tania Reynolds）認為，女性的飲食問題，可能也容易受到社會因素影響。

雷蒙絲表示，如果大家能更明白感情會如何影響到女生們的飲食，就更有辦法去幫助她們。她也呼籲男生應該多告訴女生，不管她的身材如何你都很愛她，或是你喜歡她外貌以外的人格特質。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/