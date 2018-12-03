「中國製」耶誕糖果暗藏危機 女子竟吃到4.5公分...

澳洲一位女子發現中國製枴杖糖裡面有著一條釣魚線。（圖擷自臉書）

2018-12-03 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕即將來臨，許多業者都已經推出耶誕相關產品。不過澳洲一位女子日前在吃中國製枴杖糖時，卻意外發現裡面有著一條長約4.5公分長的釣魚線。

綜合報導指出，澳洲女子艾希潘（Amber Ahipene）日前（1）在「Kmart Newtown」超市買了一包5元澳幣（約113元新台幣）的耶誕糖果，裡面共有100根迷你拐杖糖。結果她才打開第一個糖果，就發現裡面竟然有一條釣魚線，而且這條線長約4.5公分。

艾希潘將柺杖糖圖片貼上臉書，並呼籲大家小心，因為有些小孩可能會誤食，現在她的臉書發文已經被上千名網友分享。她表示原本想找出製造拐杖糖的廠商，但找來找去只看到盒子上寫著中國製。

艾希潘也說，她已經向「Kmart Newtown」超市反映此狀況，希望對方可以回收產品，超市表示會在24小時內回覆她。

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