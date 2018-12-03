霧霾也要跳廣場舞！ 強國飯店大廳遭大媽攻陷了...

不顧飯店房客，大媽自顧自跳起廣場舞。（圖擷自網路）

2018-12-03 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京日前霧霾嚴重，有大媽為了躲霧霾，竟走進一家飯店大廳跳「廣場舞」，由於影響房客出入，飯店人員上前勸阻，竟遭大媽嗆「就幾天，不要那麼緊張兮兮的。霧霾過了，你請我們都不來！」隨後大媽們跳了40分鐘後才離去。

綜合中媒報導，中國南京棲霞區一群大媽喜歡跳廣場舞，上月27日晚間，他們為了躲避霧霾，竟跑到飯店大廳跳，此舉嚇壞了飯店工作人員，上前勸阻卻反遭大媽痛罵，只好請民警到場幫忙，不料大媽仍自顧自地跳著舞。

警方向大媽告知，他們不能在這裡跳舞，廣場舞大媽反嗆「政府讓我們全民健身！」，並解釋「我們就用一個小時，這兩天霧霾，叫我們室內健身，我們就到室內了。」隨後大媽不管警方勸阻，持續跳了40分鐘廣場舞，影片被上傳社群網站後，不少中國人也看不下去。

不少中國網友留言批評，「這就是文革留下的惡果」、「就是文革時鬧得最凶的一群人」 、「時代造就的，也不能全怪她們。」、「文革後遺症。那些人的年紀就能說明問題。」、「都是那個特殊年代造就的特殊人群。」、「經過中共數十年的不懈『努力』，五千年文明消失殆盡蕩然無存！」

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