川習會 中國闡述台灣議題原則立場

中國國家主席習近平1日晚間與美國總統川普共進晚餐並舉行會晤（川習會）。（法新社）

2018-12-02 20:25

〔中央社〕中國國務委員兼外交部長王毅於布宜諾斯艾利斯當地時間1日表示，在「川習會」中，中方重申對台灣議題的原則立場，美方表示將繼續奉行「一個中國」政策。王毅宣稱川習會「十分成功」。

新華社報導，中國國家主席習近平1日晚間應邀與美國總統川普在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯共進晚餐並舉行會晤（川習會）。會後，王毅在當地舉行中外記者會，介紹會晤情況。

據報導，王毅表示，「中方重申了在台灣問題上的原則立場，美方表示將繼續奉行一個中國政策。」

王毅表示，中美雙方就朝鮮半島問題交換意見，中方支持美國與北韓領導人再次會晤，希望美國與北韓雙方相向而行，照顧彼此合理關切，並行推進朝鮮半島完全無核化和建立半島和平機制。他轉述，美方讚賞中方發揮的積極作用，希望與中方就此保持溝通與協調。

王毅說，這次會晤是中美兩國元首自去年11月北京會晤以來的再次聚會。兩國元首在友好坦誠的氣氛中進行兩個半小時的深入交流，「遠遠超出了預定時間」。

他宣稱，「這次會晤十分成功」，達成了重要共識，為今後一個時期的中美關係指明瞭方向。

王毅指出，中美雙方同意採取積極行動加強執法、禁毒合作，包括對類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）類物質的管控。

他說，中方迄今採取的措施得到了包括美國在內國際社會的充分肯定。中方決定對芬太尼類物質進行整類列管，並啟動有關法規的調整程序。

20國集團（G20）領袖在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）峰會結束後，川普與習近平舉行工作晚宴會談，討論如何緩和美中貿易戰。

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