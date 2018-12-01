俄國防部：外國軍艦明年起使用北極航道須先通報

圖位於北極航道沿線上「亞馬爾-涅涅茨自治區」的其中一處港口。自2019年起，如有外國軍艦要通過此航道，皆須先告知俄羅斯政府相關部門。（路透）

2018-12-01 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部國家國防管理中心主任米金采夫（Mikhail Mizintsev）11月30日宣布，自2019年起，外國軍艦如想使用北極航道，須先告知俄羅斯政府相關部門。

綜合外媒報導，北極航道位於北極海域，是俄羅斯總統自2011年起正式推出的國際運輸線，不僅能降低航海時間及燃料成本，也能避免經由印度洋等危險地區的海盜威脅，而中國近年由於積極打造「冰上絲綢之路」，因此在北極地區的活動也相當活躍。

報導指出，此舉是要針對使用北極航道時可能存在的法律漏洞進行修正，俄羅斯將會在明年的開航期前完成修訂工作。

據了解，俄羅斯政府內閣日前也在起草法案，預計明年起禁止外國製的船隻使用北極航道，運輸在俄羅斯北極地區所開採的石油、煤炭及天然氣等資源。

有分析指出，俄羅斯恐將進一步加強對北極航道的控制，投入資金與導彈，建造新一代核動力破冰船，並把北極航道據為己有，讓俄羅斯在「北極問題」的立場回歸前蘇聯時代。

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