與台灣淵源深！老布希曾因捍衛我聯合國席位失利遭中國恥笑

老布希曾在擔任駐聯合國大使期間處理中國代表權提案。（美聯社）

2018-12-01 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國第41任總統喬治.H.布希（George Herbert Walker Bush）今日傳出逝世消息，享耆壽94歲。雖然老布希總統任期僅1屆，但在其任期4年全球局勢變化快速，包括蘇聯解體、波灣戰爭等。老布希與台灣也頗有淵源，他在擔任駐聯合國大使時曾處理中國代表權提案，並在卸下總統職務後來台訪問。

老布希政治歷練豐富，在成為總統前，已擔任過眾議員、共和黨主席、聯合國大使和中央情報機構總監等重要職務。在他擔任聯合國大使期間，正逢中華民國與中華人民共和國在國際上角力最激烈的時期。

1971年由阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等23國提出的「兩阿提案」，內容為將聯合國中國代表交給中共，並將中華民國驅逐。老布希當時代表的尼克森政府主張讓中共加入聯合國，同時保留中華民國席位，但在一系列的投票中失利，中華民國選擇在遭驅逐前先行宣布退出，中國代表團開心地在通道上手舞足蹈，對美國遭逢的挫敗顯露喜悅，令老布希相當憤怒。

後來尼克森因水門案下台，接任的福特政府提供老布希到倫敦或巴黎大使館派駐的機會，但他選擇前往當時還未建交的中華人民共和國，主要任務為在「兩個中國」政策之下維護台灣利益，但發揮之處不多，與時任中國領導人毛澤東僅見過2次面，與國務院總理周恩來甚至連面都沒見過。

老布希爭取連任失利，隨即在1993年與夫人芭芭拉拜訪台灣，並在台北國際會議中心發表演說，表達對台灣的支持。

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