不握手、不交談 G20峰會川普把普廷當隱形人...

川普在G20峰會與普廷無互動。（歐新社）

2018-12-01 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭近日爆發武裝衝突，外界擔憂戰爭恐一觸即發。美國總統川普慎重其事，直言對這種激進行為感到不滿，隨即取消原定在G20峰會期間舉行的雙普會。川普與俄羅斯總統普廷在會中有幾度握手寒暄的機會，兩人卻都選擇避開對方，一舉一動成為關注焦點。

綜合外媒報導，全球領袖今齊聚阿根廷布宜諾斯艾利斯G20峰會，川普行前突宣布取消與普廷在G20期間的雙邊會談，成為川普與中國國家主席習近平互動外的另一大看點。

川普過程中兩度有機會與普廷破冰，一次是在大會的開幕會議時，普廷當時已經坐定，川普後腳跟著進場，但他直接往別處走去，似乎沒有發現普廷的存在；另一個場合則是領袖合照時，普廷當時已就位，姍姍來遲的川普經過普廷面前時沒有停下腳步問候、握手，而是直接走到定位，與一旁的日本首相安倍晉三、法國總統馬克宏寒暄。

烏、俄25日於黑海附近的克赤海峽爆發武裝衝突，俄國朝3艘烏克蘭船隻開火，並扣留船隻與所有人員。烏克蘭總統波洛申科於隔日宣布戒嚴30天，嚴正警告兩國局勢可能演變為「全面戰爭」。川普事後表示，他不喜歡那種「激進手段」，並宣布在烏俄衝突解決前，取消已計畫好的雙普會。

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