國軍為何棄F-35B選F-16V？俄國專家點破原因！

俄方軍事專家指出，台灣國軍因F-35B戰機不確定因素高，故放棄採購它。（路透）

2018-12-01 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕我國空軍傳將向美國採購66架F-16V戰機，放棄可垂直起降的F-35B戰機，空軍28日對此未承認也未否認，僅稱若符合需求「均列為評估方案選項」；俄國戰略與技術分析中心專家瓦西里．卡申（Vasily Kashin）點破背後原因。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，瓦西里．卡申認為，台灣國防部選擇採購66架F-16V戰機而非F-35B戰機的原因，必定是軍方經過評估後F-35B評價低於F-16V戰機，且F-35B戰機狀況較多，能掛載的武器種類也較少，對於台灣軍況而言，「不能允許自己在戰力情況不明的『半成品』飛機上投入大量資金」。

瓦西里．卡申指出，台灣國軍有段時間視F-35B為「更應選擇的機型」，是因考量到台灣各機場、戰備跑道均在中國數千顆導彈的射程範圍內，一旦兩岸開戰，台灣軍用設施絕對馬上遭到毀滅性攻擊，若俄方賣給中國射程「近380公里的40Н6Е導彈」，台灣全境、空域都將納入解放軍攻擊範圍。

但瓦西里．卡申提到，F-35B戰機能否應付俄國、中國研發的高空導彈還有待討論，他也強調F-35B絕對會是防空系統的一大挑戰，不過台灣軍方的決定證實它並非考量中的首選，除了耗費鉅資，「效果又不那麼明顯」，因此選擇F-16V戰機較為實際，但尚不明瞭F-16V戰機在對上中國殲10C、殲16戰機時，能否有效佔上風。

瓦西里．卡申認為，台灣對中國軍力的防備能力逐年降低，因此台灣應該選擇研發各式的地面防空系統，透過機動性優勢，「將有更多機會經受得住中國導彈的攻擊」。

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