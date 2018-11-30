烏克蘭出手！禁止俄羅斯16至60歲男子入境

烏克蘭下令禁止俄羅斯16至60歲男子入境。圖為烏克蘭總統波洛申科（左）與國安、國防部門開會。（美聯社）

2018-11-30 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭衝突持續加溫！消息指出，烏克蘭將頒布禁令，禁止俄國16至60歲男子在戒嚴期間入境。

根據《BBC》報導，烏克蘭官方宣布，戒嚴期間禁止俄羅斯16至60歲男子入境，若是要進行「人道主義活動」者不在此限。

烏、俄25日於黑海附近的克赤海峽爆發武裝衝突，俄國朝3艘烏克蘭船隻開火，並扣留船隻與所有人員。烏克蘭總統波洛申科於隔日宣布戒嚴30天，嚴正警告兩國局勢可能演變為「全面戰爭」。俄羅斯則稱將在克里米亞部署S400地對空防空飛彈系統。

烏克蘭建設部長Volodymyr Omelyan昨日表示，位於亞速海的兩個港口，別爾江斯克（Berdyansk ）與馬里烏波爾（Mariupol），已遭到俄羅斯封鎖，禁止任何船隻進出，已有35艘船在活動時遭到限制，只被允許開往俄羅斯港口。

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