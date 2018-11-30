繼145頭鯨屍之後 紐西蘭又有51隻領航鯨擱淺死亡...

紐西蘭繼29日有80至90頭領航鯨在查塔姆群島漢森灣（Hanson Bay）擱淺，最後共有50隻死亡、1隻受傷過重被安樂死。（圖擷自Department of Conservation官網）

2018-11-30 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭繼24日有145隻鯨魚在斯圖爾特島（Stewart Island）死亡之後，29日又有80至90頭領航鯨在查塔姆群島漢森灣（Hanson Bay）擱淺，雖然有數十隻順利回到海裡，但仍有50隻死亡、1隻受傷過重被安樂死。

據《BBC》報導，紐西蘭保育部（Department of Conservation，DOC）表示，官員正與當地的毛利人社區合作，將51隻鯨魚埋在沙灘後面的草地裡，並採樣死亡領航鯨的皮膚與脂肪樣本進行檢測。

查塔姆群島距離紐西蘭南島約800公里處，人煙相當稀少，鯨魚在紐西蘭海灘擱淺並不罕見，但很少發生集體擱淺的狀況，目前尚不清楚確切原因為何。如果再加上25日北島的10隻死亡鯨魚，那麼紐西蘭7天內共有超過200頭鯨魚喪命。

紐西蘭當局與當地毛利人合作，將擱淺的鯨魚埋到土裡。（圖擷自Department of Conservation官網）

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