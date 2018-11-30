金髮男被女友甩舉槍自轟 醫花25小時協助重生

2018-11-30 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名26歲的美國男子卡梅倫安德伍德（Cameron Underwood），2年前飽受憂鬱症所苦，使他失去人生希望，決定舉槍自轟，幸好子彈未擊中要害，成功保住性命，卻因此面目全非。一年半後他接受面目移植手術，終於重拾帥氣容貌。

綜合外媒報導，美國加州的安德伍德，幾年前因勤於工作，與交往多年的女友分手，又和好友失去聯繫，在雙重打擊下，借酒澆愁甚至染上酒癮，還深受憂鬱症所苦。2016年6月26日他不堪絕望，在喝下幾杯酒後毅然舉槍自轟。

報導表示，所幸這一槍未擊中要害，經歷8次手術後，安德伍德成功保住性命，但他的臉部卻變得扭曲歪斜，只剩下前額、眼睛和舌頭，因為沒有鼻子，更只能靠小洞呼吸。

報導提及，一年半後，安德伍德等到捐贈者，並展開由100位醫護人員組成，長達25小時的面部移植手術。這些醫療人員徹夜將肌肉、組織和血管連接起來，終於讓安德伍德重拾容貌。

報導引述，醫生表示，這是受傷後到接受臉部移植為時最短的案例，僅間隔18個月，且恢復期也是最短，目前約11個月。現在安德伍德不僅不再羞於見人，甚至能以嶄新面貌嘗試高空跳傘，他也自嘲最想念的事是「用嘴吃飯。」

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2016年時，美國男子安德伍德（Cameron Underwood）因飽受憂鬱症所苦，決定舉槍自轟，雖然成功保住一命卻面目全非，一年半後，在醫療團隊的努力下，他終於重拾帥氣容貌。（圖擷取自推特NYU Langone Health）

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