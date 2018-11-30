2美艦「例行性」經台海 中國2部會氣噗噗

美國2艘軍艦28日通過台灣海峽。圖為美國飛彈驅逐艦史托克代爾號。（圖擷取自USS Stockdale臉書）

2018-11-30 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍10月下旬與本月下旬均派軍艦通過台灣海峽，中國國防部與外交部28日同樣針對此事開砲，前者表明解放軍對此處於戒備狀態，後者則警告美方勿損害台海和平。

中國國防部發言人任國強指出，美國海軍艦艇經過台灣海峽的情況均被解放軍所掌握，中國希望美國能夠遵循中美3個聯合公報規範與1個中國原則，「慎重處理涉台問題，以免損害中美關係和台海地區和平穩定」，解放軍絕對不許國家主權動搖，也不會坐視領土分裂。

中國外交部發言人耿爽提到，中國對美艦航經台灣海峽之事以對美方進行反應，中國與美國之間「最重要最敏感的問題」就是台灣，此涉及中國領土、主權穩固性，因此美方必須拿捏好與台灣之間的關係，才不至於改變中美之間的關係。

美國五角大廈發言人羅根（Christopher Logan）證實，美國飛彈驅逐艦史托克代爾號（USS Stockdale, DDG 106）和油料補給艦貝科斯號（USNS Pecos, T-AO-197），28日例行性通過台灣海峽，行動符合國際法規範，展現美國對「自由與開放的印太地區」的承諾，美國海軍將持續在任何國際法允許的地方飛行、航行和活動

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