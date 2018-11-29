神力！竊賊偷機車竟整輛搬走 網友傻眼：他是人嗎？

越南男子將車整輛偷搬走，影片曝光令網友傻眼。（圖擷取自影片）

2018-11-29 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，1名男子在半夜3點半看準1輛停放在路邊的機車下手行竊，不料他的方式有別於一般偷牽車、騎車，而是整部機車抬起來搬走，影片曝光嚇傻網友，直呼「請問這是人嘛？」。

從越南民眾家門的監視器畫面能看見，1名頭戴鴨舌帽的男子看準停放在人行道旁的1部摩托車，他先確認自己的行跡沒有曝光後，接近目標物將它的車體擺正，接著竟一手扶著車尾，另手從機車底盤處施力，將整部車抬起來迅速搬離現場，整個作案時間不到20秒。

許多「爆笑公社」網友看完影片，均對該名竊賊感到吃驚，相繼留言指出「大材小用，應該去參加奧運舉重」、「搬家公司需要你」、「這個猛，沒練健身可惜了」、「好大的力氣唷」、「被小偷界埋沒的人才」、「這被偷我也認了」、「這個我無法」、「請問是那一國的菠菜啊」。

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