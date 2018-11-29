掃蕩官場次文化小說 中國網路文學界掀自我審查潮

聲稱杜絕不良影響，中國網路文學界嚴審「官場次文化」小說。圖為示意圖。（法新社）

2018-11-29 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方對內意識形態、言論自由審查嚴重，民間自我審查的現象亦屢見不鮮。中國作家協會指出，因官場次文化文學對社會造成極大不良影響，要求各文學網站應負起社會責任，對這類型作品嚴加防範。

綜合港媒報導，中國作家協會網路文學中心日前在北京召開「全國網路文學重點園地工作聯席會議」，要求各大文學網站嚴審關於官場次文化作品。中國作協指出，在各大網站進行排查工作後，大多不再設有「官場小說」的作品分類，但官場次文化小說仍混雜在職場、都市或青春等主題的作品裡，此外，也要揪出內容涉及隱晦描寫和不恰當劇情之作品。

中國作協強調，網路文學中的官場次文化作品對社會造成嚴重不良影響，站方須負起社會責任，提高防範意識，建立相關機制杜絕此一現象。站方則堅稱會以人民中心為創作導向，以弘揚社會主義核心價值觀、傳播正面能量為目標，對內容低俗的小說採取零容忍態度。

中共黨報《中國紀檢監察報》先前曾撰文談論官場次文化現象，指當中談論的關係學、厚黑學、潛規則等內容，會扭曲、影響部分黨員的思想和行為。

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