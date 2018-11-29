驚人！20年前老電影 道出基因編輯未來世界是這樣...

外媒發現，20年前的老電影道出基因編輯社會的現實面。（圖擷取自維基百科）

2018-11-29 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學家創造能抵禦愛滋病的基因編輯嬰兒事件震驚全球，有外媒發現，有部20年前的老電影闡述基因編輯後的社會態勢，屆時人類對孩子已不講求贏在起跑點，而是追求贏在基因。

《阿波羅新聞網》指出，發行於1997年的科幻電影《千鈞一髮》，其英文名「Gattaca」並非英文單字，而是用DNA當中的4種鹼基「AGCT」加以排列、編輯而命名，當中闡述窮人家庭出生的男主角文森（Vincent）從小就被社會視為「瑕疵人」，父母為此砸錢透過基因編輯技術，訂製了他的新弟弟安東（Anton）。

電影指出，安東比文森小2歲，生長速度卻比他快，因此從小打鬧、競逐，文森都成為安東的手下敗將，在那個社會中，談戀愛要先拿頭髮驗DNA，基因評比分數佳才會獲得心儀對象，而「瑕疵人」每在社會刑案發生時，被警方優先列為約談對象，遑論「瑕疵人」想追求需求理論當中的自我實現。

儘管社會風氣如此，文森卻沒放棄成為太空人的夢想，當太空人要通過各項基因測試，因此他找上基因黑市商人，向1名擁有完美基因卻因意外殘廢的男子購買身分，用他的DNA通過檢測，並藉由不斷自我鍛鍊，達到基因編輯人輕易能克服的各種困境與體能，最後成功成為太空人卻沒人在意，但他說「命運是沒有基因的（there is no gene for fate）」，而借他身分的完美基因人也表示，「我只是借你我的身分，你卻借我你的夢想（I only lent you my body. You lent me your dream.）」。

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