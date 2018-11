驚人！20年前老電影 道出基因編輯未來世界是這樣...

外媒發現,20年前的老電影道出基因編輯社會的現實面。(圖擷取自維基百科)

2018-11-29 00:23

〔即時新聞/綜合報導〕中國科學家創造能抵禦愛滋病的基因編輯嬰兒事件震驚全球,有外媒發現,有部20年前的老電影闡述基因編輯後的社會態勢,屆時人類對孩子已不講求贏在起跑點,而是追求贏在基因。

《阿波羅新聞網》指出,發行於1997年的科幻電影《千鈞一髮》,其英文名「Gattaca」並非英文單字,而是用DNA當中的4種鹼基「AGCT」加以排列、編輯而命名,當中闡述窮人家庭出生的男主角文森(Vincent)從小就被社會視為「瑕疵人」,父母為此砸錢透過基因編輯技術,訂製了他的新弟弟安東(Anton)。

電影指出,安東比文森小2歲,生長速度卻比他快,因此從小打鬧、競逐,文森都成為安東的手下敗將,在那個社會中,談戀愛要先拿頭髮驗DNA,基因評比分數佳才會獲得心儀對象,而「瑕疵人」每在社會刑案發生時,被警方優先列為約談對象,遑論「瑕疵人」想追求需求理論當中的自我實現。

儘管社會風氣如此,文森卻沒放棄成為太空人的夢想,當太空人要通過各項基因測試,因此他找上基因黑市商人,向1名擁有完美基因卻因意外殘廢的男子購買身分,用他的DNA通過檢測,並藉由不斷自我鍛鍊,達到基因編輯人輕易能克服的各種困境與體能,最後成功成為太空人卻沒人在意,但他說「命運是沒有基因的(there is no gene for fate)」,而借他身分的完美基因人也表示,「我只是借你我的身分,你卻借我你的夢想(I only lent you my body. You lent me your dream.)」。

