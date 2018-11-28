想把同志兒「掰直」 獸父脅迫才11歲的他與繼母性交

2018-11-28 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男同志日前勇敢站出來控訴獸父，指出因為兒時的自己表現出較女性化的行為，父親為了不讓他變同志，竟然讓他與繼母發生關係，強迫其看色情片，希望「矯正他的性向」。

根據英國《鏡報》報導，今年36歲的丹尼爾（Daniel Dowling）是位服裝設計師，他近日勇敢的具名向《鏡報》陳述自己的童年慘痛經歷。因為幼時的丹尼爾就展現出女性化的一面，看不慣的父親李察（Richard Dowling）十分排斥自己有個「同志兒子」，為了「掰直」丹尼爾，某個週日，李察和繼母安娜提（Annette Breakspear）要丹尼爾一起跟他們玩桌遊，提議只要輸一次就脫一件，之後一家三口脫到全裸以後，丹尼爾被要求去撫摸安娜提的胸部，甚至還鼓勵丹尼爾與她發生關係，表示這樣「沒關係」。

自此之後，李察與安娜提變本加厲，李察也開始會加入戰局玩3P。丹尼爾表示，有次父親脅迫他一邊看色情片，一邊看父親與繼母做愛，還說這就是他以後會經歷的。丹尼爾控訴，當時還只是孩子的他，發生在他身上這些荒淫的事徹底毀了他的童年，甚至聞到和繼母安娜提一樣的香水味、當年玩的桌遊，都會將他拉回痛苦的回憶漩渦。2015年，丹尼爾鼓起勇氣控告父親及繼母，法庭上李察還聲稱這麼做是為了「矯正兒子性向」，強調都是安娜提提議，他只是照做而已。

法官當時痛斥丹尼爾的父親及繼母的行為，認為這是泯滅人性的。當時，李察承認1項虐待罪，被判涉及兒童性犯罪2項罪名，判刑5年；至於安娜提被判3項猥褻侵犯的罪名，判刑8年。儘管提出了控告，但傷害已經造成，丹尼爾也坦承自己一度想輕生，最後還是挺過來了。終於在近日丹尼爾勇敢踏出一步，具名接受鏡報 訪問，將這些過往分享出來，表示支持並鼓勵那些過去曾經被虐待的受害者站起來。

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