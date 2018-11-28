拿美國殲滅IS當反例 中國自詡把維族人變「正常人」

崔天凱強調，中國用「再教育」的方式，讓維族人能夠以「正常人」的身分回歸「正常生活」。（美聯社）

2018-11-28 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國因在新疆設立「再教育營」、迫害維吾爾族人遭國際撻伐，美國如今可能因此制裁中國高階官員。中國對此強烈反擊，若美國實施制裁，中國將適時報復，強調他們是透過「再教育」讓維族人變成「正常人」。

中國駐美大使崔天凱接受《路透》訪問時表示，若美國制裁新疆高階官員，中國不會坐以待斃，將採取適當手段報復。崔天凱以美國打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）為例，「你能想像有美國官員因為打擊IS遭到制裁嗎？如果這種事情發生，我們必將報復。」

崔天凱說，當美國正在用飛彈和無人機殲滅恐怖份子時，中國則是嘗試用「再教育」的方式，讓他們能夠以「正常人」的身分回歸「正常生活」。至於中國打算如何報復美國？崔天凱沒有提出確切作法，僅強調「我們等著看會發生什麼事，我們會採取一切適當的措施。」

近300名各大領域學者近日針對中國新疆問題發表共同聲明，呼籲國際社會進一步向北京施壓，並以參與「一帶一路」做為條件，要求中國廢除這類大規模拘留營，同時制裁與新疆大規模拘禁營有關的重要領導人和企業，加速處理新疆穆斯林少數族群的庇護申請。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/