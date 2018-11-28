醫病》天天漢堡炸雞、燒烤可樂 少女血液粉紅、血脂超標20倍

2018-11-28 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢一名17歲少女小錢（化名）3年多來，幾乎每天都以漢堡、炸雞、燒烤為食，且經常喝碳酸飲料。日前因腹痛被緊急送至醫院，抽出的血竟呈粉紅色，瞬間就凝固。

中國《楚天都市報》報導，13日深夜，17歲的小錢因腹痛，被父親緊急送往武漢市漢陽醫院急診科，當時她的血壓只有80/60mmHg，意識不清、說話含糊，幾近休克。醫護人員檢查後發現，她的血糖嚴重超標，趕緊注射胰島素降糖，但搶救後小錢的血糖依然超標，而血脂更是正常值的20倍。

機器體外循環 濾出脂肪液8000CC

報導表示，醫護人員為小錢做抽血檢查時，發現她的血液呈現罕見的粉紅色，如同混合大量油脂般十分濃稠，並在抽出後瞬間凝固，檢驗機器根本無法識別。在小錢的狀況穩定下來後，醫護人員透過機器在體外循環的方式，幫助她「清理」血液中的脂肪，3天下來，過濾出的白色脂肪液多達8000毫升。

報導提及，小錢的母親因腦中風長期臥床，父親則在外打拚，每個月只能給女兒伙食費。從國三開始，小錢幾乎天天吃漢堡、炸雞、燒烤，並常以碳酸飲料代水。該院醫生表示，小錢本身患有家族遺傳傾向性糖尿病，加上長期攝入高熱量、高糖分的垃圾食物，導致血脂濃度爆表、代謝紊亂。

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