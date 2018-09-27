吃垃圾食物當心憂鬱症上身！英研究揭密這樣吃最健康

2018-09-27 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦大學學院（UCL）發布最新研究指出，經常食用含有大量飽和脂肪、糖份的垃圾食物，會增加罹患憂鬱症風險，採用地中海飲食法則可降低得到憂鬱症機率，研究發布在《分子精神病學》期刊（Molecular Psychiatry）。

綜合外媒報導，倫敦大學學院科學團隊分析41項調查人們飲食與憂鬱風險之間關係的研究，同時觀察來自法國、澳洲、西班牙、美國和英國的5項涉及3萬2908名成年人之同類型研究，發現常吃垃圾食物會誘發身體發炎，進而導致得到憂鬱症的可能性。

科學團隊在當中的4項研究裡得到另1個結論：採用地中海飲食法能降低罹患憂鬱症風險。嚴格遵循該飲食法的人們，得到憂鬱症的機率比起常人少了33%，研究作者拉薩爾（Camille Lassale）博士指出，「飲食質量與人們的心理健康之間存在關聯」。

拉薩爾表示，「當這種關係對體型或健康等其他方面產生負面影響，會進而影響到人們的情緒」；有學者認為，憂鬱症患者可能較容易選擇吃下不健康的食物，倒不是食物使他們憂鬱，因此這份研究還需要深入實驗，以找出更強而有力的關鍵證據。

地中海飲食法主要是多食用蔬果類，並以堅果及穀物為主食，魚類為配餐，烹調過程則是使用橄欖油，並對於黃油等飽和脂肪，以及紅肉、加工食品、汽水、糖均呈極低度攝取。

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《分子精神病學》期刊