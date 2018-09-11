醫病》糖尿病吃藥後血糖不降又增胖 現在有「解藥」

2018-09-11 15:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕糖尿病患吃藥後血糖不降反增胖，現在有解決「藥」方，搭配使用新型口服SGLT-2（鈉─葡萄糖共同輸送器）抑制劑，不僅血糖獲得控制，而且體重也減輕了。

成大斗六分院陳代謝科醫師林安琪表示，她有一名50歲患有第二型糖尿病的病患，使用過3種傳統口服降血糖藥，但血糖控制仍不理想，且有體重增加的副作用，後來使用新型口服SGLT-2抑制劑3個月後，不但血糖控制有明顯改善，體重也減輕2公斤。

林安琪指出，傳統治療糖尿病的胰島素或傳統口服降血糖藥物，雖有效降低血糖功能，但也有增加體重副作用，依據英國一項大型研究顯得，12年的胰島素治療，平均增胖8公斤。

林安琪說，目前針對第二型糖尿病的致病機轉，現有 GLP -1 （昇糖素類似胜肽 ）及 SGLT-2抑制劑等2類新型的降血糖藥物，在控制血糖同時，也可達到減輕體重並降低心血管疾病及死亡率；另第二型糖尿病患的腸泌素功能相對不足，導致胰島素分泌量相對不足，目前可透過注射型的 GLP -1 類似物來低血糖，並可藉由影響腦中樞神經系統及抑制胃排空方式降低食慾，獲得「減重又護心」效果。

林安琪強調，目前這兩種新藥都有健保給付，但單價約是傳統藥物的10倍，健保給付審核較嚴，但不是不能使用，如果病患服藥一年以上，但血糖沒有明顯改善，體重控制又未達標準，可提醒醫師，可搭配新藥進行治療。

林安琪說明，新藥使用屬搭配性質，有輔助效果，但腎功能不佳者不能使用。