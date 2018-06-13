醫病》糖尿病患1餐吃2顆粽子 血糖飆升1倍

2018-06-13 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕端午節到了，62歲曾姓男子因罹患糖尿病，平時血糖維持在150 mg/dl左右，不料，吃下兩顆粽子後，血糖竟一口氣飆到300 mg/dl，醫師表示，粽子熱量高易造成血糖控制不佳，導致糖尿病腎病變、心血管疾病、腎臟血管硬化及蛋白尿等惡化，不得不慎。

豐原醫院腎臟科醫師蘇碩凱表示，糖尿病是慢性腎臟病最主要的兇手，大部分病人因糖尿病控制不佳，即慢慢產生慢性腎臟病，控糖及控制血壓是預防糖尿病腎病變的不二法門。

他表示，粽子的熱量比較高，吃下去後血糖嚴重忽高忽低，易導致糖尿病腎病變、心血管疾病、腎臟血管的硬化及蛋白尿的惡化，加上粽子的油脂類比較高，易造成血管阻塞，粽子對糖尿病患，尤其加上腎臟功能不好的慢性腎臟病人，負擔較大，食材或數量都需嚴格管控，才能有效預防及治療糖尿病腎病變。

豐原醫院營養科代理主任鄭秀英表示，市售粽子每顆熱量大約400至600大卡，相賞一碗7分滿的白飯， 再加上約1兩肉及2兩份油脂，患有糖尿病的人，如果在同一餐吃了兩顆粽子，相對血糖也會跟著上升，造成心臟及腎臟等器官負擔。

鄭秀英表示，民眾在包粽子時，可糯米量減半，加入五穀米，增加纖維質攝取，這樣不僅可保有糯米的黏性、也可減少糯米對腸胃造成的不適感；為降低粽子熱量，則可在餡料上稍作調配，把五花肉改成後腿瘦肉、花生量減半或改以蓮子取代；餡料採用「醃」的方式取代「爆香」，即可減少約100大卡熱量。

鄭秀英說，糖尿病患一餐頂多只能吃1顆粽子，以免血糖突然飆高，再搭配當季蔬菜湯，增加纖維質攝取，防止腸胃因糯米而導致不適。

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