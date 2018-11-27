中國禁用這4類演員 廣電總局：加強監控以正風氣

2018-11-27 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕近來中國娛樂圈風波不斷，中國國家廣播電視總局今天開會，提出演員選角「四個堅決不用」的標準，還要加強播出平台的監管、節目題材把關，「以正娛樂圈風氣」。

綜合媒體報導，中國當局聲稱要「堅決打擊擾亂行業生態」的行為，今天在北京召開的「全國廣播電視與網絡視聽文藝節目管理工作電視電話會議」，廣電總局局長聶辰席表示，要堅持執行「四個堅持不用」，分別是：「對黨離心離德、品德不高上的演員堅決不用」、「低俗、惡俗、媚俗的節目演員堅決不用」、「思想境界、格調不高的節目演員堅決不用」、「有汙點有緋聞、有道德問題的演員堅決不用」；他還說，日後會加大懲戒力度，確保「可管可控、風清氣正」。

聶辰席強調，「各級廣播電視和網絡視聽行政管理部門、播放平台等，都應該遵循習近平的中國特色社會主義思想和黨的十九大精神」，以社會效益為優先，當局也會加強對節目的題材把關以及對各平台的監控，期許整個行業自律，在節目的題材、內容、尺度都能符合中國價值。

另外廣電總局也呼籲行業繼續壓制反對「追星炒星、泛娛樂化、高價片酬、收視率（點擊率）造假」等問題，違反的節目可能會停播處分。

對此，有中國網友無奈說，照這樣的標準，可能就沒有電影可看、沒有電視劇可追、沒有音樂可聽了。

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