外媒記者冒險潛入新疆 再教育營內外畫面曝光

外媒記者潛入中國堅稱為「職業培訓所」的建築物群，發現其內部宛如戒備森嚴的監獄。（擷取自YouTube）

2018-11-27 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆廣設再教育營，關押逾百萬維吾爾人，當局對此一向嚴正否認，強調僅是職業培訓機構。有外媒記者近期冒險潛入營地，將錄有設施畫面的影片上傳網路，引來國際關注。

長年致力於報導各宗教在中國受迫害狀況的媒體《寒冬》雜誌（Bitter Winter），昨（26日）在YouTube上傳影片，該雜誌社記者於今年8月親自走訪新疆，潛入被外界研判為「再教育營」的新建機構，近距離偷拍營區建物及內部硬體設施。

畫面可見，營區內到處都設有監視器，建物幾乎等高且格局四方，有利營區方面掌控人員。建築物全數對外窗均設有手指粗細的金屬欄杆，部分欄杆後方還裝設有金屬製阻隔網，不僅內部關押的人員毫無逃亡的可能，甚至連物資交流都不可能，其戒備程度幾乎已超越監獄等級。

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