基因編輯寶寶誕生 科學賀建奎遭中國全面切割孤立…

中國科學家賀建奎發表研究成果，指一對基因編輯寶寶順利誕生，卻因此惹怒全球科學界，在中國遭到全面切割及調查。（美聯）

2018-11-27 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學家賀建奎宣稱，由他主導研究的一對基因編輯嬰兒，已經於在中國健康誕生，這兩名嬰兒都經過基因修改，出生即能抵抗愛滋病，此舉引爆全球科學界，怒罵賀建奎枉顧科學倫理，中國122位生物學家更聯名譴責。

綜合媒體報導，賀建奎的研究已經在中國臨床試驗註冊中心獲得註冊號，整個項目是透過深圳市科技創新委員會支出經費及物資，賀建奎並宣稱是與深圳和美婦兒科醫院共同合作，但是，昨天之後，該家醫院已經否認合作，且拒絕承認孩子在該醫院出生，中國官方也下令調查該案。

而賀建奎原本所工作的南方科技大學也趕緊切割，發布聲明指賀建奎已於今年2月1日停薪留職，離職期至2021年1月，校方不知道該研究，並譴責該研究嚴重違背學術論理及規範，會進行深入調查。

中國科學院也發文表態，指早在2015年12月就已達成共識，指生殖細胞的基因編輯研究應尊循限制性的倫理規範。昨天傍晚，中國122位科學家聯名發表聲明，「堅決反對和強烈譴責」這項「瘋狂」的研究；這些署名發表聲明的科學家包括中科院、清華、北大、浙大、復旦、麻省理工等的知名學者。

中國科學家們指出，這項人胚胎改造實驗技術早就可以做，但全球的科學家不做的原因，脫靶的不確定性太高，且孩子一經出生，一段時間基本健康，但程序不正義和將來繼續執行對人類群體的潛在風險和危害是不可估量的；這事更巨大打擊絕大多數嚴守道德底線的中國科學家，讓大大打擊中國科學尤其是在生物醫學研究領域在全球的聲譽和發展。

不止中國科學開罵，美國賓夕法尼亞大學基因編輯專家、遺傳學雜誌編輯Kiran Musunuru博士、加州斯克里普斯研究所（Scripps）負責人托波爾博士（Eric Topol）都提出批評，指責這項實驗存在人類基因上的巨大風險，更是對人類道德上不合情理。

但是，也有支持者，哈佛大學的遺傳學教授丘奇（George Church）就認為，用基因編輯讓嬰兒免於愛滋病是合理的。

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