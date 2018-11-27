挺過「恐怖6分半」考驗 美國「洞察號」成功登陸火星！

成功登陸後，NASA總部振臂歡呼。（歐新社）

2018-11-27 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）的火星探測器「洞察號」（InSight）5月5日發射升空，歷經6個月的太空航行，終於在美東時間26日下午3點左右（台灣時間27日凌晨4點）登陸火星，過程中出現音訊全無的「恐怖6分半」，最後成功為NASA締造第8次完美降落紀錄，將在火星地表展開為期2年的探測。

綜合外媒報導，「洞察號」將探索埃律西昂平原（Elysium Planitia），該地被美國太空總署（NASA）喻為「火星上最大的停車場」，目前將先由另一顆衛星「火星奧德賽號」（Mars Odyssey）確認太陽能板是否成功運作，若有順利運作，洞察號將用接下來幾個月透過機械手臂佈署探測器，在火星表面偵察地震活動與火星內部溫度2年。

「洞察號」在美東時間週一下午2時47分左右進入火星大氣層，隨後用降落傘將時速從2萬公里減至8公里，並在適當時機對地點燃推進器，過程約花了6分半，這段音訊全無的時間，被科學家稱為「恐怖6分半」。

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