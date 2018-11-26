評九合一大選結果... WSJ：反映出台灣選民務實

《華爾街日報》認為，民進黨敗選與經濟、年金改革、兩岸關係急凍脫不了關係。圖為總統蔡英文。（資料照）

2018-11-26 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕台灣九合一大選民進黨敗選，美國《華爾街日報》今天發出評論，認為民進黨敗選與經濟、年金改革、兩岸關係急凍脫不了關係，民進黨慘敗顯示台灣選民很務實，並認為台灣的民主典範，是中國最大挑戰。

《華爾街日報》評論指出，台灣選民的優點是「務實」，此次又可看出務實的一面，無論是針對民進黨施政，或是以核養綠公投過關，都顯示台灣民眾在意經濟，選民對政府無力促進經濟繁榮感到氣餒，另外退休軍公教等國民黨的支持者，也用選票教訓了民進黨。

該文也提到，台灣公投反對擴建燃煤發電，但同意以核養綠公投，「台灣選民比環保人士清楚，太陽能和風力發電可能無法帶動經濟」。

評論認為，這就是政治的常態，對於一個20年前僅有國民黨一黨專政的土地而言，已是一種成就；雖然各界仍無可避免關注未來台灣的兩岸政策，但台灣持續帶給中國更大的挑戰是，台灣彰顯出一個華語社會充滿活力的民主典範。

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