震撼！紐西蘭沙灘上 145隻領航鯨成群死亡

紐西蘭斯圖爾特島（Stewart Island）的沙灘上，共有145隻領航鯨死亡。（法新社）

2018-11-26 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭當局今（26日）表示，該國第3大島斯圖爾特島（Stewart Island）的沙灘上，於24日晚間被散步民眾發現有大批鯨魚擱淺，最後共有145隻領航鯨死亡。

據《BBC》報導，1名在斯圖爾特島偏遠地區徒步旅行的露營者，在海灘上看到鯨魚分成兩群擱淺，當時145隻鯨魚有一半已經死亡了，而剩下的鯨魚因為難以救援且人手不足，只好就地安樂死。

紐西蘭保育部（DOC）的雷朋斯（Ren Leppens）對此表示，這實在是個令人心碎的決定。鯨魚擱淺在紐西蘭並不罕見，每年約發生85起，但在大多數情況下，通常只會有1隻擱淺，而不是成群死亡。

DOC指出，目前還不清楚鯨魚大量擱淺的原因，可能是因為疾病、航行方向錯誤、退潮或被掠食者追趕。在另一起事件中，紐西蘭北島有10隻鯨魚擱淺，其中2隻死亡，剩下8隻經過救援後可望回到海裡，但北島另一處海灘，還有1條15公尺長的抹香鯨擱淺喪命。

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