民進黨慘敗牽動美中角力 香港學者：北京勝利、華府挫敗

國民黨在本次選戰大勝。（資料照）

2018-11-26 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一大選慘敗，香港嶺南大學政治教授張泊匯（Zhang Baohui）在《CNN》發表評論，他認為這次選舉影響2020年民進黨選情，若國民黨重新奪回總統大位，將會是北京的勝利，也影響美國華府對台灣和中國的政策。

張泊匯在《CNN》的評論提到，民進黨挫敗，顯現出美中在台灣影響力的消長，對地區穩定和強權政治產生了深遠的影響，目前大多數人認為民進黨總統大選也會敗，輸掉2020總統大選，北京將獲得一場重大勝利。

張也認為，民進黨若輸掉總統大選，也意味著川普政府的戰略失敗，川普政府正在推行新的中國政策，過去一年來一直在加強與台灣的外交和安全關係，試圖用最大限度的槓桿來限制中國影響力，對中國敵對立場的民進黨，與華府對華政策形成完美合作關係。

然而，國民黨贏下2020年的可能性增加，無疑是破壞華府對中國的政策，雖然過去國民黨政府與美國的關係也非常好，但國民黨對兩岸關係的傳統做法，會減低與美國合作對抗中國的動力。

張泊匯認為，台灣是美中兩大強國間，競爭日益激烈的關鍵戰場，民進黨在九合一選舉失敗，帶來了比預期更大的影響，不只是台灣內政，對美中對台政策也產生重大影響。

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