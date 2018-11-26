伊朗西部6.3強震 超過400人受傷

2018-11-26 05:52

〔中央社〕伊朗西部今天發生規模6.3強震，造成超過400人受傷，目前並未傳出有人不幸喪生。

伊朗媒體報導，至少7個省分可以感受到這次強震，其中西部克爾曼沙省（Kermanshah）最為嚴重。

克爾曼沙省省長巴茲凡德（Houshang Bazvand）告訴國營電視台：「我們目前得知有411人受傷，其中八成接受治療後已返家，…目前無人喪生。」

救難官員說，地震發生時，民眾驚慌逃往室外，多數人是逃難時受傷，而非地震直接造成。

伊朗媒體報導，克爾曼沙省數個城市的居民擔心發生餘震，在寒冷的天候下待在街上和公園裡。

國營電視台報導，部分建築物受到輕微破壞。

地震並且引發塌方，但官員表示，所有道路仍然暢通，多數地區已經恢復供電。

地震發生後，伊朗當局立即派遣6支救難隊伍前往災區，同時動員部隊與民防組織進行救援。

美國地質調查所（USGS）表示，震央位於伊拉姆（Ilam）市西北方114公里，接近伊朗與伊拉克邊界，震源深度65公里。

這次強震遠在伊拉克首都巴格達和科威特都可感受到。

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